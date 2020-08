Vai haver mais ventiladores, mas continuam a faltar profissionais de saúde

Neste boletim, no norte somam-se 41 pessoas com covid-19. E no domingo, o número de casos superou os da região de Lisboa.



Estão mais 11 pessoas internadas, no entanto, mantêm-se os 39 doentes em cuidados intensivos. Há um reforço das unidades com novos ventiladores. No domingo, chegaram a portugal mais 114



Mas uma carência de profissionais poderá continuar e impedir a meta do governo.