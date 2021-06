Vai ser conhecida a decisão da justiça sobre o homicídio do ator Bruno Candé

Foi baleado, em Moscavide, no concelho de Loures, há cerca de um ano, depois de uma série de discussões na via pública com um homem de 76 anos. O crime é agravado por ódio racial e o suspeito conhece hoje o veredicto do coletivo de juízes.