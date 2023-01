Vale do Tejo e Algarve avaliam danos das chuvas de dezembro

As audições de Maria Teresa Mourão de Almeida (Lisboa e Vale do Tejo) e de José Apolinário (Algarve) decorrem na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS.Nas noites de 7 para 8 e de 12 para 13 de dezembro a chuva forte e persistente que caiu naquelas regiões provocou várias inundações, o que motivou o corte de estradas, túneis e acessos a estações de transporte, assim como danos em estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos.A Câmara de Faro avaliou prejuízos no valor de dois milhões de euros, enquanto no distrito de Lisboa os valores apontados pelas autarquias mais afetadas (Lisboa, Loures, Cascais, Oeiras, Amadora e Odivelas) ascendem a 110 milhões de euros.