Vale de Judeus. Georgiano recapturado em Itália, extradição de Fábio Loureiro com luz verde

Dois a monte



Os fugitivos tinham sido condenados a penas entre os sete e os 25 anos de prisão por crimes como tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branquamento de capitais.



. O cidadão georgiano, sublinha em comunicado a Polícia Judiciária, tem"Refira-se que sobre este evadido recaía um mandado de detenção europeu emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Europol", aponta ainda a polícia de investigação criminal.A fuga de Vale de Judeus, em Alcoentre, Azambuja, foi protagonizada por cinco reclusos, entre os quais dois portugueses já recapturados: Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira.A RTP apurou entretanto que, que deverá ser agora agilizado entre as polícias dos dois países.O Ministério marroquino da Justiça deverá agora informar a ministra portuguesa da Justiça de que. Ouvido pela justiça marroquina,Com a recaptura de Shergili Farjiani,A fuga, concretizada a 7 de setembro, ditou. Decisão decorrente das recomendações do relatório do Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.O Ministério de Rita Júdice daria ainda nota, em outubro, da abertura deSeria também emitida uma certidão para o apuramento de eventuais responsabilidades disciplinares de militares da GNR sobre "as condições em que foram cedidas, sem autorização, as imagens de acontecimentos no estabelecimento prisional de Vale de Judeus à comunicação social".