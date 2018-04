Valongo combate insucesso escolar para "não deixar ninguém para trás"

Lusa19 Abr, 2018, 19:24 | País

Em causa está o MaisVal - Melhores Aprendizagens, Inovação e Sucesso em Valongo, concelho do distrito do Porto, e surge no âmbito de uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020, rubrica Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE).

É objetivo deste projeto-piloto, descrito pela câmara de Valongo como "inovador", "elevar os níveis de sucesso escolar no concelho, diminuindo em 12% a percentagem de alunos/as com pelo menos uma negativa no 5.º e 6.º anos".

Soma-se a meta de reduzir os níveis de retenção e abandono escolar precoce em Valongo, diminuindo em 26% as taxas de retenção no 2.º, 3.º, 4., 5.º e 6.º anos de escolaridade.

Vão ser lançadas medidas que visam a promoção das competências da leitura ou a criação de apoio na transição entre o 1.º e 2.º ciclos de escolaridade, momento identificado como problemático no percurso educativo das crianças e jovens, com repercussões na qualidade do seu sucesso.

Pretende-se uma intervenção multidisciplinar e de forma integrada junto de alunos em risco de abandono escolar ou com comportamentos de risco, e suas famílias, tentando contrariar um dos principais fatores preditores do insucesso;

Também é valorizada, lê-se na descrição do MaisVal, a "promoção da participação parental ativa no contexto educativo e o desenvolvimento tecnológico, criando um ambiente de aprendizagem inovador, dinâmico e interativo que estimule e reforce o processo de ensino-aprendizagem".

"É um projeto do qual nos orgulhamos muito e que de forma muito simples visa não deixar ninguém para trás. Temos de combater o insucesso e abandono escolar e atuamos na primeira fase de aprendizagem dos meninos", disse à agência Lusa o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro.

Este projeto é desenvolvido em colaboração com a Universidade do Minho e tem o envolvimento dos agrupamentos de escolas e associações de pais.

O MaisVal custará cerca de 600 mil euros, 85% dos quais comparticipados por fundos europeus.

A atuação está prevista para quatro anos letivos anos e abrange toda a rede concelhia, todas as escolas e todas as freguesias.

De entre várias medidas hoje explicadas numa sessão que decorreu na Escola Básica Mirante de Sonhos, em Ermesinde, destaca-se a plataforma digital destinada a alunos do 1.º ciclo e suas famílias, com diversas funcionalidades como um mural, conteúdos, jogos e atividades, bem como sistema de crachás digitais como estratégia de reconhecimento de metas atingidas, numa lógica de gamificação da educação.

No âmbito deste projeto, que também inclui sessões de apoio ao estudo, também serão criadas equipas multidisciplinares para "intervenção ao nível dos contextos familiares desfavorecidos, contrariando alguns dos fatores preditores do insucesso".

"É um projeto muito rico. Queremos que todas as crianças sigam um percurso educativo com sucesso e este projeto também pretende formar os meninos para as questões da identidade cultural, para as questões do território de Valongo", acrescentou José Manuel Ribeiro.