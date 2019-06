Valongo cria programa de prevenção de riscos para idosos do concelho

Lusa25 Jun, 2019, 19:54 | País

Destinado a maiores de 65 anos sem retaguarda familiar com um rendimento per capita inferior ao salário mínimo nacional, o programa pretende criar uma rede integrada de entidades locais, através do serviço de teleassistência e recurso ao voluntariado, refere a autarquia.

Aprovado na reunião do executivo de 14 de fevereiro de 2019, o programa tem seis áreas de intervenção: capacitação de técnicos de gestão de voluntariado, monitorização do problema e avaliação do impacto social, gestão integrada e partilhada da informação, angariação e formação de voluntários, acreditação da rede `Chave de afetos` e integração de boas práticas e divulgação periódica dos resultados do programa.

Do programa, espera-se que "promova a inclusão social e as relações afetivas online e offline aos 100 seniores" envolvidos a quem se quer passar uma sensação de "segurança subjetiva essencial para que permaneça no seu domicílio, evitando os riscos de isolamento, institucionalização involuntária e custos associados", acrescenta o documento.

O projeto enquadra-se "no Plano e Desenvolvimento Social 2016/2020" e pretende criar "mecanismos de proteção e acompanhamento à população sénior" e implementar uma "rede de apoio a seniores em perigo (pessoas isoladas, em solidão, vítimas de maus tratos e de negligência).

O programa vai ser apresentado na quarta-feira.