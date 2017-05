Valongo investe oito milhões de euros para trocar lâmpadas convencionais por LED

Lusa 08 Mai, 2017, 21:15 | País

Num comunicado intitulado "Município será o primeiro da Área Metropolitana do Porto a substituir toda a rede de iluminação pública com tecnologia LED" a Câmara de Valongo, distrito do Porto, conta que assinou esta tarde com a EDP um contrato de venda de tecnologia LED para iluminação pública.

"Trata-se de um dos maiores contratos de venda de tecnologia LED em formato ECO.AP, um conceito que permite ao Município pagar o investimento de oito milhões de euros com as próprias poupanças, sem aumentar a despesa pública", refere nota da Câmara de Valongo que descreve um contrato assinado entre o presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, e o administrador da EDP Comercial, António Coutinho.

Na sessão o autarca garantiu que vai "iluminar todas as ruas do concelho e dar resposta a um dos maiores anseios da população, aumentando o sentimento de segurança na via pública, com uma solução inovadora, económica e mais amiga do ambiente".

"São estes projetos que nos dão esperança e força para prosseguir a nossa aposta na melhoria da qualidade de vida dos quase 100.000 habitantes que vivem nas cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo e nas vilas de Campo e Sobrado", referiu José Manuel Ribeiro.

A EDP Comercial venceu o concurso público enquanto Empresa de Serviços Energéticos (ESE) para a venda e instalação de tecnologia LED em Valongo.

Para a EDP Comercial, e de acordo com o comunicado camarário que cita António Coutinho, a assinatura deste contrato representa "mais um passo na consolidação do estatuto da empresa enquanto fornecedora integrada de energia e serviços de eficiência energética".

No total, serão substituídas cerca de 16.000 luminárias e a execução do contrato, que se estenderá por 16 anos, permitirá uma redução do consumo de energia em mais de 60% e uma poupança de 34% nos gastos da autarquia com iluminação.

A Câmara estima que a poupança ronde 4,2 milhões de kWh/ano, o que equivalerá a perto de 600 mil euros anuais.

"Além da redução da fatura energética, a tecnologia LED permite diminuir os custos de manutenção, assegura uma longa vida útil, reduz as emissões de CO2 e minimiza os desperdícios de luz", descreve a autarquia.

Este contrato tem incidência em zonas urbanas e rurais, sendo considerado pela autarquia como "fundamental para a revitalização local no período noturno" por "ao reduzir a necessidade de manutenção, esta tecnologia causar menor perturbação rodoviária".