Valor das casas aumentou em dezembro

Na hora de conceder crédito habitação, a avaliação do metro quadrado subiu para 1.536 euros, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.



Se a comparação for feita com dezembro do ano anterior houve um aumento de 78 euros no valor das casas por metro quadrado.



O INE revela ainda que o número de avaliações bancárias também aumentou ligeiramente em dezembro, depois do arrefecimento da procura por causa da subida das taxas de juro.



Fazendo as contas a todo o ano de 2023, o valor mediano na avaliação das casas situou-se em MIL 521 euros por metro quadrado. Um aumento de 8,6% face ao ano anterior.