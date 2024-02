Valorização dos professores deve ser prioridade do próximo Governo - FNE

O secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE) defendeu hoje que a valorização dos professores deve ser a prioridade do próximo Governo, sublinhando que é resposta para muitos dos problemas do setor.

"Há uma palavra que eu acho que vai ajudar a resolver muitos dos problemas e essa palavra é valorização", disse Pedro Barreiros, em declaração à agência Lusa, no final de uma reunião do Secretariado Nacional da FNE.

A organização sindical esteve hoje a discutir o Roteiro para a Legislatura 2024-2028, um documento que detalha as propostas da FNE para a educação e ensino superior e que vão ao encontro das principais reivindicações.

Questionado sobre qual seria a principal prioridade, o secretário-geral disse que a resposta a muitos dos problemas da educação passa pela valorização da carreira docente, porque, dessa forma será "mais atrativa, os profissionais vão andar mais contentes, os alunos vão sofrer a consequência positiva e os (docentes) que já estão no sistema vão querer manter-se por mais tempo".

Algumas das medidas propostas nesse sentido relacionam-se com a recuperação do tempo de serviço -- principal reivindicação dos sindicatos --, a necessidade de rejuvenescimento do corpo docente, a redução da componente letiva, o regime de mobilidade por doença, a equiparação do topo da carreira docente aos quadros técnicos superiores e a eliminação dos fatores de instabilidade e precariedade.

No entender de Pedro Barreiros, são questões "facilmente ultrapassadas pelo próximo Governo, seja ele qual for".

"De grosso modo, aqueles que se apresentam como mais possíveis vencedores das eleições têm vindo, ao longo dos últimos dias, muito ao encontro das nossas reivindicações. Resta saber se não se cumpre a regra de os políticos não fazerem aquilo que prometem", acrescentou.

Além dos docentes, a FNE apresenta ainda um conjunto de propostas relacionadas com o sistema educativo e os currículos, o ensino superior e ciência, o ensino de Português no estrangeiro e o pessoal de apoio educativo.

As eleições legislativas antecipadas realizam-se a 10 de março.