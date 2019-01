Vandalismo interrompeu tranquilidade na Bela Vista

Foto de Marta Pacheco-Antena 1

A esquadra da PSP do bairro foi atacada com “cocktails molotov” e diversos caixotes do lixo e ecopontos foram incendiados. A parede da esquadra já foi pintada mas há um forte dispositivo policial com barreiras erguidas na avenida principal.



Há sete anos que não havia registo de incidentes significativos nesta zona da cidade de Setúbal.



O bairro de habitação pública com várias comunidades lá dentro era considerado problemático mas, dizem os moradores, ganhou nova vida com diversas associações e projetos.



A jornalista Marta Pacheco falou com vários jovens que não quiseram ser identificados, mas que partilharam a sua experiência.



Existem cerca de 20 associações no local, como por exemplo a “Bela Vuah”, que a Antena 1 foi conhecer.



Quanto ao projeto o “Nosso Bairro, Nossa Cidade” já foi distinguido internacionalmente.



O projeto visa a participação ativa e permanente dos moradores em ações de melhoria dos bairros desta zona da cidade. Cada bloco tem um representante que reúne regularmente com os serviços municipais e outras entidades, numa espécie de condomínio de bairro.



O programa envolve cerca de 6700 pessoas num total de 153 edifícios com 1592 fogos e engloba os bairros da Bela Vista, da Alameda das Palmeiras, do Forte da Bela Vista, das Manteigadas e da Quinta de Santo António.



A autarquia, ouvida pela Antena 1, diz que o projeto está a mudar a imagem da Bela Vista e que vai ser alargado pela cidade.



Associações, moradores e câmara municipal esperam agora que estes incidentes não deitem por terra todo o trabalho feito.