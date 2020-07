Vão ser assinados contratos-programa com hospitais para recuperar consultas e cirurgias

Com o objetivo de recuperar as consultas e cirurgias adiadas pela pandemia, terminam hoje, as negociações entre os hospitais públicos e as administrações regionais de saúde, vão ser assinados contratos-programa. Mas a retoma vai levar bastante tempo, avisam os administradores hospitalares.