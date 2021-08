Variante Delta com prevalência superior a 95% em todas as regiões de Portugal

Nas regiões Centro e Alentejo, a prevalência da variante Delta é de 97,6 por cento e de 97,2 por cento em Lisboa e Vale do Tejo. Os Açores registam a prevalência mais baixa desta estirpe, com 95 por cento.O relatório revela ainda que do total de sequências analisadas até à data da variante Delta (3736), 62 apresentam a mutação adicional K417N na proteína Spike (sublinhagem AY.1).“Esta sublinhagem tem mantido uma frequência relativa abaixo de 1% desde a semana 24 (14 a 20 de junho), tendo sido detetados seis casos durante o período das semanas 28 (12 a 18 de julho) e 29 (19 a 25 de julho)”, lê-se no estudo.Ambas apresentaram uma frequência de 0,4 por cento na semana 29, de acordo com os dados apurados até à data.

O relatório refere ainda que não foram detetados até ao momento casos da variante Lambda, a qual apresenta circulação vincada nas regiões do Peru e do Chile.

Entre outras variantes de interesse em circulação em Portugal, o INSA destaca as variantes B.1.621, detetada inicialmente na Colômbia, e Eta (B.1.525), detetada inicialmente na Nigéris, as quais apresentam mutações na proteína Spike partilhadas com algumas variantes de preocupação, denominadas de VOCs.“Estas variantes apresentam uma baixa frequência em Portugal, tendo sido detetadas abaixo de 0,8% (B.1.621) ou 0,3% (Eta B.1.525) desde a semana 25”, conclui o relatório.João Paulo Gomes, microbiologista do Instituto Ricardo Jorge, revelou à Antena 1 que a introdução desta variante em Portugal deverá estar relacionada com viagens ao Nepal e à Índia de cidadãos que residem em Lisboa