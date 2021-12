Variante Ómicron. Maior número de casos pode sobrecarregar SNS, diz especialista

O Presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia diz que as medidas de contenção, que vão ser anunciadas esta terça-feira, fazem sentido. Porque a variante Ómicron, apesar de ser menos grave, poderá sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde pelo maior número de casos que origina.