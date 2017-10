Várias aldeias evacuadas em Viseu durante a madrugada

Lusa16 Out, 2017, 08:22 | País

Numa publicação no Facebook, o município de Viseu diz que o "Sistema de Proteção Civil Municipal de Viseu alerta as populações atingidas pelos fogos do seguinte plano de evacuação".

As populações de Falorca de Silgueiros, Mosteiro e Póvoa Dão são retiradas para o Largo de Loureiro de Silgueiros, enquanto as de Outeiro de Farminhão são reencaminhadas para o Largo de Farminhão.

De Vila Chã de Sá, as populações são retiradas para o Largo da Igreja.

Alerta ainda a autarquia para cuidados com a condução de veículos, já que "fumos densos diminuem a visibilidade".

O Plano Municipal de Emergência foi ativado hoje, em Viseu, tendo sido abertos dois centros de acolhimento para assistir os afetados pelos fogos, anunciou a Câmara Municipal de Viseu.

O plano foi ativado pelas 04:00 por decisão do presidente do município, indicou a câmara através de um comunicado divulgado na página da rede social Facebook.

Os centros de acolhimento estão localizados no Regimento de Infantaria, número 14 (na avenida com o mesmo nome), e no Quartel dos Bombeiros Municipais (Praça D. João I).

"Aqui as populações poderão encontrar abrigo, apoio e os bens essenciais neste período de emergência", afirmou a autarquia.

Centenas de incêndios deflagraram no domingo causando pelo menos seis mortes, 25 feridos, povoações evacuadas e casas destruídas.

No primeiro `briefing` do dia, a adjunta nacional de operações da Proteção Civil Patrícia Gaspar disse que domingo, 15 de outubro, "foi o pior dia do ano em matéria de incêndios".

Durante o dia de domingo foram registados 443 incêndios, sendo que os distritos mais afetados foram Aveiro (com 56 fogos), Braga (com 38), Coimbra (com 25), Porto (com 120 incêndios) e Viseu (com 36).

O primeiro-ministro, António Costa, disse manter a confiança na ministra da Administração Interna, posição tomada no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, tendo ao seu lado a ministra, Constança Urbano de Sousa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, solidarizou-se com as populações e defendeu que "se analise" o que aconteceu este ano em Portugal no que diz respeito aos incêndios.

Os fogos que estão em curso desde domingo provocaram pelo menos seis mortos: duas pessoas morreram em Penacova (distrito de Coimbra), uma na Sertã (distrito de Castelo Branco) e duas em Oliveira do Hospital. Uma sexta vítima mortal foi registada em Nelas (Viseu), tratando-se de uma pessoa que estava dada como desaparecida.

Em Nelas, outra pessoa continua desaparecida.