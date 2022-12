Várias as cidades do norte e centro do país cancelaram festas de fim de ano

Já são várias as cidades do norte e centro do país que cancelaram as festas de fim de ano por causa do mau tempo. A proteção civil elevou o estado de alerta especial para vermelho nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. Esperam-se chuvas e ventos fortes durante toda a madrugada e há risco de cheias nas bacias hidrográficas rio Minho, Lima, Cávado, Ave e Douro.