Varíola dos macacos. "Números de cada país são reflexo da estratégia de notificação"

Números que a ministra diz representarem a estratégia que está implementada no país.A DGS recomenda que quem apresente "lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço", procure aconselhamento clínico e evite o contacto físico direto com outras pessoas.Na visita ao Laboratório Naiconal do Medicamento, a ministra da Saúde foi acompanhada pela ministra da Ciência e também pela ministra da Defesa. Helena Carreiras destacou a importância deste organismo que se dedica, por exemplo, à produção de medicamentos para doenças raras, que não são rentáveis para a indústria farmacêutica.