Vários feridos em colisão entre ligeiro e carrinha de nove lugares em Cuba

"A colisão entre o ligeiro e a carrinha causou vários feridos que ainda estão a ser avaliados no local. A EN387 está cortada na totalidade", adiantou fonte do Comando Sub-Regional do Baixo Alentejo.

A mesma fonte indicou que o alerta para o acidente foi dado às 06:44.

Às 07:20, estavam no local 24 operacionais, com o apoio de 10 veículos.

A Estrada Nacional 387 liga Vidigueira a Ferreira do Alentejo.