Vários feridos em incêndio na Maia

RTP 12 Abr, 2017, 12:39 / atualizado em 12 Abr, 2017, 13:57 | País

Os dois feridos graves estão a ser assistidos no Hospital de S. João no Porto, bem como um dos feridos ligeiros. Os dois outros feridos foram levados para o Hospital da Maia.



Várias pessoas no local dizem terem ouvido explosões. O incêndio terá começado pouco antes do meio dia numa empresa que está a cerca de 150 metros do perímetro do aeroporto Francisco Sá carneiro.