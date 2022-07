Vários hospitais com urgências de ginecologia e obstetrícia fechadas

Três hospitais de Lisboa vão ter amanhã a urgência obstétrica e ginecológica condicionada durante todo o dia. O bloco de partos da maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, vai estar fechado entre as 8 da manhã e as 8 da noite de 6ª feira, por falta de anestesista.