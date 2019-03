Vários idosos morreram já em queimas e queimadas de limpeza de terrenos

Pela 21 horas de sexta-feira ainda tinha três frentes ativas.



Dias de calor inesperado que são o culminar de outra tragédia. As mortes em queimas não param de aumentar e nem as autoridades se entendem quanto aos números.



A GNR garante que, este ano, morreram três pessoas. A Proteção Civil fala em quatro mortes. O Observatório Técnico Independente já contou seis.



Certo, é que são todos idosos com mais de 70 anos que morreram a cumprir a lei que obriga à limpeza dos terrenos até 15 de março, sem vigilância.