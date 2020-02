Vaz das Neves. Arbitragem extrajudicial deu-lhe 280 mil euros

O juiz Vaz das Neves usou as instalações do Tribunal da Relação para um julgamento privado, pelo qual terá cobrado 280 mil euros. A informação é avançada pelo jornal Público. O juiz, que é arguido na Operação Lex, utilizou um espaço do tribunal num caso de arbitragem extrajudicial em 2018.