Veículo pesado cai na ribeira que separa marina de Vilamoura da praia da Falésia

"Foi transportado um ferido leve para [o hospital de] Faro, masculino, com 42 anos e nacionalidade brasileira, depois de um veículo pesado que se despistou e caiu na ribeira", disse fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Faro.

A mesma fonte disse que houve uma segunda vítima, mas recusou assistência, e que o veículo "caiu para a ribeira de Quarteira", curso de água que separa a marina do parque de estacionamento da praia da Falésia, no distrito de Faro.

O alerta foi recebido às 12:16 e irão ser realizadas manobras para retirar o veículo do local, acrescentou.

Questionado sobre se ponte em causa estava cortada devido às operações, a mesma fonte esclareceu que se trata "de um acesso à praia e não é uma via principal".

Assim sendo, o transtorno causado pelas manobras necessárias para retirar o veículo do local apenas pode afetar os veículos que se encontram no parque de estacionamento do lado da praia.

"Nem tem saída, é um acesso à praia desde o lado poente da marina", observou.

Foram mobilizados para o local 12 veículos, com 25 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Loulé, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), concluiu.