Vem aí chuva e descida de temperatura, refere IPMA

Foto: Reuters

O meteorologista Ricardo Tavares diz que apesar da descida das temperaturas e até chuva em algumas regiões do país, Castelo Branco e Portalegre vão continuar com aviso vermelho.

Já na região do Algarve estão previstos para os próximos dias ventos fortes.A partir de amanhã Portugal continental vai diminuir o nível de aviso meteorológico para verde, com as temperaturas a regressarem a valores normais para esta altura do ano.