Venda de carros elétricos ligeiros sofreu quebra em 2019

Desde 2012 que não havia uma quebra no mercado automóvel.



Em 2019 venderam-se menos carros mas as vendas dos elétricos foram as que mais caíram.



A jornalista Ana Jordão apresenta os dados mais recentes do mercado automóvel que caiu 2% em 2019 relativamente a 2018.