Partilhar o artigo Venezuela. Parlamento aprova votos do PSD, CDS e PS a condenar mortes e a apelar a eleições Imprimir o artigo Venezuela. Parlamento aprova votos do PSD, CDS e PS a condenar mortes e a apelar a eleições Enviar por email o artigo Venezuela. Parlamento aprova votos do PSD, CDS e PS a condenar mortes e a apelar a eleições Aumentar a fonte do artigo Venezuela. Parlamento aprova votos do PSD, CDS e PS a condenar mortes e a apelar a eleições Diminuir a fonte do artigo Venezuela. Parlamento aprova votos do PSD, CDS e PS a condenar mortes e a apelar a eleições Ouvir o artigo Venezuela. Parlamento aprova votos do PSD, CDS e PS a condenar mortes e a apelar a eleições