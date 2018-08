Venezuela. Portugal tem plano de contingência para retirar emigrantes

RTP31 Ago, 2018, 11:57 / atualizado em 31 Ago, 2018, 13:02 | País

Em entrevista ao programa 360, na RTP3, o secretário de Estado das Comunidades confirmou que o Governo tem um “planos de contingência para todos os países onde temos comunidades portuguesas, muito particularmente para os países que vivem situações de maior emergência social e de maior precariedade política e institucional”.











Confrontado sobre a alegada indiferença feitas às autoridades portuguesas para com os emigrantes, o secretário de Estado refuta as acusações dizendo que as ações do Governo são, com frequências “objeto de reserva do Estado”, como no apoio alimentar e no apoio na área da saúde.





Questionado sobre a criação de uma ponte aérea para retirar os emigrantes portugueses e luso-descendentes na Venezuela, o secretário de Estado é evasivo, para apenas confirmar a existência de planos para as comunidades em situações de emergência.





“Os portugueses que tenham dificuldades na Venezuela devem dirigir-se às associações portuguesas na Venezuela, que têm as devidas instruções sobre como proceder no diálogo com a embaixada e postos consulares”, declarou José Luís Carneiro, que se deslocou várias vezes à Venezuela.





É a reação da tutela, numa altura em que o CDS-PP anunciou que vai propor a criação de uma ponte aérea e de um “plano de emergência” para ajudar os venezuelanos que queiram regressar a Portugal.

Marcelo desaconselha exploração político-partidária

Instado a comentar a iniciativa do CDS-PP, que enviou um conjunto de perguntas ao ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação dos portugueses na Venezuela e que vai apresentar um “plano de emergência” no Parlamento, o Presidente da República afirmou que “nenhum Governo minimamente sensato deixa de ter vários planos possíveis para vários cenários possíveis”.









O Chefe de Estado tentou explicar os motivos pelos quais o plano não pode ser totalmente revelado. "Começar a pedir qual o plano para o cenário a, b, c ou d... Por definição, não se pode dizer qual é o plano, porque no dia em que se disser deixa de haver plano", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da 3.ª edição da Festa do Livro em Belém.





Esta não foi a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa apelou aos partidos para evitarem usar a situação dos emigrantes na Venezuela como arma de arremesso eleitoral.

O plano contempla “medidas que são do domínio público e medidas que exigem uma reserva de Estado dada a delicadeza de circunstâncias por que passam os portugueses”, declarou José Luís Carneiro.O Presidente da República também pediu aos partidos políticos não tirar dividendos da situação. “Espero que este tema não seja transformado num tema de luta partidária porque há contornos do tema que por definição não podem ser trazidos a público”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa."Para alguns, pode ser muito interessante, erradamente, começar a berrar em torno disso, mas podem prejudicar os nossos compatriotas que lá estão. O que tem que ser feito, tem que ser feito de uma forma que não é pública", declarou à Rádio Renascença.A Venezuela enfrenta uma grave crise política, económica e social, que, segundo dados não oficiais, levou mais de 2,5 milhões de venezuelanos a abandonar o país.