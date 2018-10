Vento deu força a incêndio que atingiu várias aldeias na serra de Sintra

O incêndio obrigou à retirada de 300 pessoas do Parque de Campismo de Cascais e de 47 de várias localidades em toda a área do incêndio, como Biscaia, Figueira do Guincho, Almoínhas.



"Foi dada indicação para os campistas poderem regressar ao parque de campismo ordeiramente e com calma, sob orientação das autoridades que estão no terreno, e também está a ser dada a indicação para as pessoas poderem voltar às suas habitações", declarava ao início da tarde André Fernandes.