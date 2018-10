Vento intenso e fortes rajadas até domingo

Reuters

Lisboa tem registado as rajadas de vento mais intensas e as temperaturas vão continuar a descer, explica a meteorologista Patrícia Gomes.



Amanhã a chuva pode chegar às regiões do norte e do centro do país e o vento e o frio continuam.



As temperaturas baixas e a chuva vão manter-se, pelo menos até quarta-feira. O vento tende a diminuir de intensidade, depois do fim de semana.