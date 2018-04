Ventos em Santa Cruz divergiram três aviões na Madeira

Um terceiro, com partida de Paris, optou por seguir para Lisboa.



Apesar do vento, o aeroporto já registou cinco chegadas e cinco partidas.



O arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento, agitação marítima e à chuva previstos até às seis da tarde deste sábado.



As condições adversas do mar também não permitiram que o navio "Lobo Marinho" cumprisse a habitual ligação entre a Madeira e o Porto Santo.