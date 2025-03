Ventos fortes provocam queda de árvores e postes e danos em casas em Portalegre

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que este fenómeno meteorológico foi registado entre as 12:15 e as 13:00, na zona da Pedra Basta, na periferia de Portalegre.

O socorro mobilizou os Bombeiros de Portalegre, o Serviço Municipal de Proteção Civil e empresas de fornecimento de eletricidade e telecomunicações, num total de 22 operacionais, apoiados por oito veículos.