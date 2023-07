Ventura adverte Rui Rui que investigação ao PSD "não é para brincar"

O líder do Chega admite que Rui Rio tenha uma forma peculiar de lidar com este tipo e matérias, mas sublinha que estamos perante a suspeita de uso indevido de dinheiro público.

"É evidente que os factos em si são graves e Rui Rio não os deve desvalorizar", comentou André Ventura face à reação bem-humorada do ex-líder do PSD quando questionado pelos jornalistas sobre as buscas ao partido devido a suspeitas de uso de dinheiro parlamentar para pagar funcionários dos social-democratas.



"É, é [o pior dia da minha vida]" e "vou daqui para o médico porque estou a sentir-me muito mal (...) porque agora vão descobrir tudo o que eu roubei" foram algumas das respostas de Rio a partir da varanda da sua casa aos jornalistas que o questionaram sobre a investigação.



Por seu lado, o líder do Chega, apontando que "Rui Rio tem este estilo calmo e tranquilo e até de um certo humor sobre estas matérias", disse já que a situação tem a sua gravidade e que o ex-presidente do PSD "sabe bem, como sabe bem o Partido Social Democrata, que esta não é uma matéria para brincar".