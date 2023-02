Verba total do PRR não chegava para resolver a questão da habitação em Portugal

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Todo o dinheiro junto do PRR não chegava para resolver a questão da habitação em Portugal. Esta é a convicção do economista Ricardo Paes Mamede apresentada esta sexta-feira numa entrevista dada à agência Lusa.

O economista olha para o plano da habitação do Governo, fez as contas e diz que não se pode ter ilusões.



O plano vai no caminho certo, mas a distância até à meta, a de ter mais habitação social, não será avistada tão cedo.