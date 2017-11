Partilhar o artigo Vereação do BE em Lisboa diz que fechar Urban Beach foi a melhor decisão Imprimir o artigo Vereação do BE em Lisboa diz que fechar Urban Beach foi a melhor decisão Enviar por email o artigo Vereação do BE em Lisboa diz que fechar Urban Beach foi a melhor decisão Aumentar a fonte do artigo Vereação do BE em Lisboa diz que fechar Urban Beach foi a melhor decisão Diminuir a fonte do artigo Vereação do BE em Lisboa diz que fechar Urban Beach foi a melhor decisão Ouvir o artigo Vereação do BE em Lisboa diz que fechar Urban Beach foi a melhor decisão