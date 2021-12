Vereador de Gondomar absolvido da acusação de peculato

"Nenhuma deslocação extravasou os termos definidos [para utilização do veículo] pelo presidente da câmara", disse, na leitura do acórdão, o presidente do coletivo que julgou o caso, no Juízo Central Criminal de São Novo do tribunal do Porto.

Em causa estava, segundo o Ministério Público (MP), o uso para "fins pessoais e de negócios privados de três empresas que geria de facto" do carro que a Câmara de Gondomar "lhe entregara para uso no exercício das suas funções de vereador, pondo a cargo do município os valores de portagens e de parqueamentos".

A investigação indiciou que, com esta conduta, consumada entre agosto de 2018 e março de 2020, o vereador teria obtido uma vantagem patrimonial "ilegítima" de 11.215,70 euros.

Mas, na avaliação do tribunal, "não foi apresentada prova pelo MP" de que o arguido "estava a extravasar o definido pelo presidente". E o vereador agiu sempre convicto disso mesmo.

O tribunal avaliou regulamentos congéneres de câmaras lideradas por diferentes partidos, que disse serem "muito mais permissivos" do que o de Gondomar.

"Bem ou mal", o certo é que o presidente da câmara definiu os termos de utilização da viatura da autarquia e não foi produzida prova, no entendimento do tribunal, de que essas normas fossem violadas, assumiu o coletivo de juízes.