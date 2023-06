Viagem de Costa à Hungria. Marcelo não vê que politicamente haja qualquer problema

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a Hungria é um país da União Europeia e que, por isso, assistir a um jogo ao lado do primeiro-ministro húngaro não significa qualquer problema, concorde-se ou não com as posições de Orbán.



Por outro lado, o Presidente diz que António Costa já estava a usar o meio da Força Aérea para ir a uma reunião na Moldova, logo, apenas fez uma paragem durante umas horas.



Marcelo reafirma ter divergências com Costa noutros temas, mas que neste não vê qualquer compromisso.



Sobre a razão para esta viagem não ser da agenda oficial do primeiro-ministro, o Presidente diz que pensa que isso se prende por a decisão parecer ter sido tomada em cima da hora.



Sobre se Costa deve explicações sobre o sucedido, Marcelo diz que "isso tem de lhe perguntar a ele". Confrontado com críticas que lhe foram feitas há uns anos numa situação com algumas semelhanças, Marcelo confessa que foi "uma injustiça que me fizeram" já que tinha ido ver um jogo da seleção nacional e não havia uma alternativa comercial.