Viagens para a Madeira com preenchimento de inquérito no ato da reserva

"A Autoridade de Saúde da Região Autónoma da Madeira pretende monitorizar o risco associado à doença covid-19 e para tal é imprescindível o preenchimento deste inquérito no momento da sua reserva", lê-se na nota da secretaria, que indica o link para acesso e preenchimento do inquérito: http://apps.iasaude.pt/s-alerta/questionarios/viagem/.

O formulário também pode ser preenchido na página da internet e na aplicação de telemóvel da TAP, assim como nas redes sociais.

O executivo regional relembra que "todas as pessoas, residentes e não residentes, ficarão em quarentena, num alojamento designado (Quinta do Lorde, Caniçal, Machico), à chegada à Madeira.

"A única exceção é para os doentes que chegam à Madeira e seus acompanhantes, que devem cumprir com a quarentena no seu domicilio e, caso necessitem de dar seguimento aos seus tratamentos, devem contactar o seu médico assistente. Estes passageiros devem fazer prova desta situação na chegada no Aeroporto Internacional da Madeira", acrescenta.

Esclarecimentos adicionais sobre esta situação podem ser dados através dos contatos: (+351) 291 238 099 ou (+351) 291 208 700 e/ou através do email uo.bjesus@iasaude.madeira.gov.pt.

O Governo da Madeira pretende, por outro lado, restringir a 120 o número de passageiros a desembarcar nos aeroportos da região por semana, tendo já solicitado à administração da TAP Air Portugal a limitação de lugares nos três voos semanais operados pela companhia.

"Este pedido fundamenta-se na necessidade de adoção de medidas preventivas proporcionais ao aumento do risco resultante da passagem para a fase de mitigação da pandemia de covid-19 no território do continente", indica a Secretaria da Saúde, sublinhando que se trata de uma "medida excecional".

O Instituto de Administração da Saúde da Madeira (Iasaúde) atualizou quinta-feira para 21 o número de casos confirmados de infeção por covid-19 no arquipélago, mais um do que na quarta-feira.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira (+18,3%).

Dos infetados, 191 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.