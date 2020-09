Viajantes chegam ao aeroporto de Lisboa sem testes à covid-19

Aterrou esta quinta-feira um avião vindo de Luanda com 200 pessoas que não fizeram teste para a covid-19. O SEF diz que a situação é comum com voos provenientes de África. A RTP acompanhou um destes casos esta manhã, com reportagem numa das áreas mais restritas do Aeroporto de Lisboa, que pela primeira vez foi aberta a uma televisão.