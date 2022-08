"Viajar sem pressa". Dezasseis mortos e mais de mil feridos entre 16 e 23 de agosto

Houve mais acidentes e feridos graves do que em igual período do ano passado.



Ao longo de uma semana foram fiscalizados por radar mais de três milhões de veículos.



A campanha envolveu a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR e PSP num alerta para os riscos do excesso de velocidade, principal causa de um terço dos acidentes mortais.