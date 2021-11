"Viajar sem pressa". Mais de 8400 apanhados em excesso de velocidade

Em Portugal continental, no período da operação Viajar sem pressa, foram registados 1318 acidentes, dos quais resultaram quatro mortos, 29 feridos graves e 392 feridos ligeiros.

Por comparação com o mesmo período do ano passado,, de acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

A fiscalização ao abrigo da campanha Viajar sem Pressa, decorreu nas estradas nacionais, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, segundo o Plano Nacional de Fiscalização 2021.



A ANSR assinala, em comunicado, que,Ainda no decurso desta campanha, foram sensibilizados 243 condutores e passageiros, aos quais foi transmitido um conjunto de mensagens: “A velocidade é a principal causa de um terço de todos os acidentes mortai”; “Quanto mais rápido conduzimos, menos tempo dispomos para imobilizar o veículo quando algo de inesperado acontece”; “Numa viagem de dez quilómetros, aumentar a velocidade de 45 para 50 km/hora permite ganhar apenas um minuto e 20 segundos. Viaje sem pressa”.

Operação tripartida

Esta operação foi levada a cabo pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia de Segurança Pública. Esteve nas estradas entre 19 e 22 de novembro e visou alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, uma das principais causas dos acidentes nas estradas.

Enquadrada pelo Plano Nacional de Fiscalização de 2021, a operação Viajar sem pressa foi divulgada nos meios digitais e em quatro ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com a fiscalização da GNR e da PSP em Lisboa, Porto, Braga e Leiria.





O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária alertou, no passado fim de semana, que o número de vítimas mortais nas estradas em Portugal é ainda o equivalemte equivale à queda de “três aviões, todos os anos”. De acordo com o último relatório da ANSR, a sinistralidade acentuou-se em agosto, com um aumento de 42,5 por cento das vítimas mortais e de 9,1 por cento nos acidentes em face ao período homólogo.



“Num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos. Se um veículo circular a 30 quilómetros por hora, a probabilidade de as consequências de um atropelamento serem mortais é de dez por cento. Aumentando a velocidade para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 80 por cento. A 70 Km/h, a probabilidade de morte é de 100 por cento”, advertem as autoridades.