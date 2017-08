Viana do Castelo e Cerveira exceções na proibição de fogo-de-artifício

Lusa 18 Ago, 2017, 18:36 | País

Estas exceções estão previstas no despacho conjunto do primeiro-ministro e da ministra da Administração Interna que declarou calamidade pública para este fim de semana para prevenir incêndios face à esperada subida das temperaturas.

Os restantes oito concelhos do distrito de Viana do Castelo -- Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Valença -- estão abrangidos pela medida decretada "face ao risco de incêndio extremamente elevado previsto para os próximos dias", lê-se no documento governamental.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que a declaração de calamidade pública com efeitos preventivos em vigor até segunda-feira às 24:00 proíbe a utilização de fogo-de-artifício ou de qualquer outro material pirotécnico.

"Esta declaração contém ainda a proibição absoluta de utilização de fogo-de-artifício ou de qualquer outro elemento pirotécnico habitualmente utilizado nas festas populares que têm lugar nesta época do ano", afirmou António Costa, em conferência de imprensa na residência oficial de São Bento, em Lisboa.

A declaração de calamidade pública com efeitos preventivos vigente entre as 14:00 de hoje e as 24:00 de segunda-feira, em cerca de 155 concelhos do país das zonas centro e interior norte do país, aciona "todos os planos emergência de âmbito distrital e municipal dos concelhos abrangidos", revelou ainda o chefe de Governo.

Com aquela decisão governamental, o concelho de Viana do Castelo vai poder realizar as quatro sessões de fogo-de-artifício previstas no programa da Romaria da Agonia, que se prolonga até ao próximo domingo, dia 20.

A sessão de fogo-de-artifício lançada a partir do Rio Lima e a cachoeira de fogo-de-artifício que cai da Ponte de Eiffel são os pontos altos daquela festa que junta milhares de pessoas.