Viana do Castelo suspende rega de espaços verdes pela rede pública

A Câmara de Viana do Castelo suspendeu a rega de espaços verdes com água da rede pública. A vigilância contra incêndios florestais vai ser antecipada. Para mitigar os efeitos da seca no concelho, a autarquia está também a equacionar possíveis restrições que reduzam o consumo de água.