VianaPolis apresentou duas queixas em tribunal contra últimos moradores do prédio do Coutinho

A sociedade VianaPolis apresentou duas queixas em tribunal contra os últimos moradores do prédio do Coutinho e também contra os dois advogados. Uma das ações é de responsabilidade civil, visando os ocupantes do edifício. É pedida uma indemnização de mais de 845 mil euros.