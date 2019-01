Viaturas incendiadas com recurso a cocktails molotov

Lusa

Em comunicado a PSP adianta que em Odivelas e na Póvoa de Santo Adrião foram incendiadas várias viaturas e caixotes do lixo.



A repórter da Antena 1, Cláudia Godinho, foi até ao local onde se encontram duas dessas viaturas e descreve o cenário encontrado.



Foram pelo menos nove as viaturas incendiadas ontem à noite no distrito de lisboa.



A esquadra da Bela Vista em Setúbal foi também atacada com cocktails molotov, um engenho artesanal usado para provocar incêndios, que também serviu para destruir algumas das viaturas incendiadas.



A PSP informa que não há feridos, mas diz que o ataque causou danos no edifício e numa viatura que estava no local. Há pelo menos uma pessoa detida.



Fonte policial adianta ainda que nada indica, até ao momento que estes incidentes estejam relacionados com as manifestações de ontem no Terreiro do Paço e na Avenida da Liberdade.