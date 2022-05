Viaturas médicas de emergência e reanimação estiveram sete mil horas inoperacionais em 2021

Na maior parte das situações estas ambulâncias estiveram indisponíveis por falta de médicos. É o pior registo desde 2014. As situações mais graves aconteceram no interior do país. Há distritos em que num só mês as viaturas médicas do INEM estiveram paradas 12 dias.