Vice-chefe do Estado-maior do Exército arguido em caso de roubo de armas

O vice-chefe do Estado-maior do Exército foi constituído arguido pelo Ministério Público, noticia o semanário Sol. Rui Guerra Pereira é acusado de encobrir o roubo de armas do destacamento português numa missão das Nações Unidas na República Centro-Africana.