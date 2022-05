Vida Independente. O direito de viver sem depender de outras pessoas

Há 20 anos em cadeira de rodas com uma lesão na medula, hoje luta pelo direito de viver sem depender de outras pessoas.



A jornalista Alexandra Sofia Costa visitou a casa onde vive no bairro de Marvila, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra, no entanto, que ainda são necessárias mais e melhores oportunidades de emprego e acessibilidades.No próximo sábado está marcada uma Marcha pela Vida independente em diferentes cidades do país. Entre as reivindicações está o direito à reforma antecipada a partir dos 60% de incapacidade.Neste Dia Europeu da Vida Independente, a Antena 1 foi ouvir Sérgio Lopes.