Vídeo - A mensagem do PR aos portugueses

O Presidente da República decretou o estado de emergência no país. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o "Covid-19 é um teste nunca vivido no Serviço Nacional de Saúde. Explicou as razões que o levaram a chegar a esta situação e elogiou o "heroísmo diário" dos portugueses.