Vídeo - As medidas de apoio à empresas e famílias anunciadas pelo Governo

Linhas de crédito às empresas alargadas ao comércio mas, condicionadas à manutenção dos postos de trabalho. E adiamento para o segundo semestre de 2020 dos dois terços das contribuições sociais e as entregas de IRS, IRC e IVA que teriam lugar nos próximos três meses. Estas são mais medidas de apoio ao tecido empresarial anunciadas sucintamente esta noite pelo primeiro-ministro, num contexto de estado de emergência e de crise económica provocada pela pandemia de covid-19.

Já as famílias, ameaçadas por eventuais despedimentos e perda de rendimentos, num cenário de paragem de produção mas não de obrigações contratuais, irão beneficiar de “uma nova prestação para os pais que estão em casa por causa dos filhos”, assim como da prorrogação automática dos subsídios de desemprego a pagamento, do complemento social de idosos e do rendimento social de inserção.