Vídeo da NASA mostra ação de furacões durante incêndios

A NASA refere que o furacão Ofélia foi muito invulgar, porque se manteve mais a norte do que qualquer outro furacão no Atlântico.



Dirigiu-se para noroeste, arrastando as areias do deserto do Sahara, e com os ventos deu mais força aos incêndios de outubro em Portugal.



O furacão Ofélia levou também o fumo e as cinzas dos incêndios de Portugal até à Irlanda e Reino Unido.