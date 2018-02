Vieira da Silva admite alterações laborais em 2018

Este membro do Governo deu a entender que o Governo pretende mexer em alguns aspetos das leis do trabalho.



Vieira da Silva disse que é de esperar que as alterações à legislação relativas ao combate à precariedade e às normas da contratação coletiva entrem em vigor este ano.



Questionado sobre a exigência de revogar a norma da caducidade dos contratos coletivos, Vieira da Silva respondeu que isso não está previsto no programa do Governo, como explica o jornalista João Vasco.



A negociação na Concertação Social poderá envolver outras matérias como formação profissional, fundos comunitários ou Fundo de Compensação do Trabalho.